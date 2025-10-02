https://ria.ru/20251002/sinagoga-2045870461.html

Стармер возвращается в Британию после нападения у синагоги в Манчестере

ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер срочно возвращается в Великобританию со встречи Европейского политического сообщества в Копенгагене после нападения у синагоги в Манчестере, он проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета, сообщает в четверг телеканал Sky News. В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. В британской полиции заявили, что двое пострадавших при нападении на синагогу в Манчестере скончались. "Стармер находится в Копенгагене на встрече с ЕС… Премьер-министр вылетит домой раньше, чтобы провести экстренное заседание (чрезвычайного правительственного комитета - ред.) Cobra", - говорится в сообщении телеканала. Премьер написал в соцсети X, что потрясен нападением. "Тот факт, что это произошло в Йом-кипур, самый святой день в еврейском календаре, делает это еще более ужасающим. Мои мысли с близкими всех пострадавших, выражаю благодарность экстренным службам и спасателям", - написал он.

