Стармер возвращается в Британию после нападения у синагоги в Манчестере
© Getty Images / WPA Pool/Suzanne PlunkettПремьер-министр Великобритании Кир Стармер делает заявление в связи с нападением возле синагоги в Манчестере в аэропорту Копенгагена. 2 октября 2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер делает заявление в связи с нападением возле синагоги в Манчестере в аэропорту Копенгагена. 2 октября 2025
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер срочно возвращается в Великобританию со встречи Европейского политического сообщества в Копенгагене после нападения у синагоги в Манчестере, он проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета, сообщает в четверг телеканал Sky News.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. В британской полиции заявили, что двое пострадавших при нападении на синагогу в Манчестере скончались.
"Стармер находится в Копенгагене на встрече с ЕС… Премьер-министр вылетит домой раньше, чтобы провести экстренное заседание (чрезвычайного правительственного комитета - ред.) Cobra", - говорится в сообщении телеканала.
Премьер написал в соцсети X, что потрясен нападением.
"Тот факт, что это произошло в Йом-кипур, самый святой день в еврейском календаре, делает это еще более ужасающим. Мои мысли с близкими всех пострадавших, выражаю благодарность экстренным службам и спасателям", - написал он.