Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 02.10.2025 (обновлено: 16:07 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/sinagoga-2045854705.html
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - РИА Новости, 02.10.2025
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались
При нападении на синагогу в Манчестере погибли двое пострадавших, заявили в британской полиции. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:20:00+03:00
2025-10-02T16:07:00+03:00
в мире
манчестер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045832003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb6b8f2f078f4a6aa6f686eb902ed4e0.jpg
https://ria.ru/20251002/manchester-2045855114.html
манчестер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045832003_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2be131a2dd4136c76b791d0e4cb7e106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, манчестер
В мире, Манчестер
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались

Двое пострадавших в результате нападения у синагоги в Манчестере скончались

© Getty Images / PA Images/Peter ByrneПолицейские на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер
Полицейские на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / PA Images/Peter Byrne
Полицейские на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости. При нападении на синагогу в Манчестере погибли двое пострадавших, заявили в британской полиции.
«
"Два человека погибли в результате инцидента возле синагоги еврейской конгрегации Хитон-Парк на улице Миддлтон-роуд, район Крампсолл. <...> Третий человек, мужчина, предположительно совершивший преступление, был застрелен сотрудниками полиции и также считается погибшим", — отметили в полиции Манчестера.
Еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере.
Как сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники, полиция Манчестера рассматривает инцидент как теракт.
Нападение произошло в самый важный религиозный праздник в иудаизме Йом-кипур — День отпущения грехов.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стармер объявил об усилении мер безопасности после нападения в Манчестере
Вчера, 14:20
 
В миреМанчестер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала