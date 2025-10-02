https://ria.ru/20251002/sinagoga-2045854705.html
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - РИА Новости, 02.10.2025
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались
При нападении на синагогу в Манчестере погибли двое пострадавших, заявили в британской полиции. РИА Новости, 02.10.2025
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались
Двое пострадавших в результате нападения у синагоги в Манчестере скончались
ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости. При нападении на синагогу в Манчестере погибли двое пострадавших, заявили в британской полиции.
«
"Два человека погибли в результате инцидента возле синагоги еврейской конгрегации Хитон-Парк на улице Миддлтон-роуд, район Крампсолл. <...> Третий человек, мужчина, предположительно совершивший преступление, был застрелен сотрудниками полиции и также считается погибшим", — отметили в полиции Манчестера.
Еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере
.
Как сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники, полиция Манчестера рассматривает инцидент как теракт.
Нападение произошло в самый важный религиозный праздник в иудаизме Йом-кипур — День отпущения грехов.