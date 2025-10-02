Рейтинг@Mail.ru
Путин: в некоторых странах пытаются запретить набирающих силу оппонентов - РИА Новости, 02.10.2025
18:45 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/sila-2045956887.html
Путин: в некоторых странах пытаются запретить набирающих силу оппонентов
Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах пытаются запретить оппонентов, набирающих политическую силу, но запреты не работают. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, в мире
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, В мире
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах пытаются запретить оппонентов, набирающих политическую силу, но запреты не работают.
"В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин добавил, что такие запреты не работают.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин назвал Россию рекордсменом по карательным мерам в мире
