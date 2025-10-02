Путин: в некоторых странах пытаются запретить набирающих силу оппонентов

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах пытаются запретить оппонентов, набирающих политическую силу, но запреты не работают.

"В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".