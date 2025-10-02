Суд оштрафовал российское издательство Ad Marginem

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал российское издательство Ad Marginem по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в суде.

"ООО "АД Маргинем Пресс" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - рассказали в суде.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения издательству грозил штраф в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.