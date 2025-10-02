Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал российское издательство Ad Marginem - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/shtraf-2045835161.html
Суд оштрафовал российское издательство Ad Marginem
Суд оштрафовал российское издательство Ad Marginem - РИА Новости, 02.10.2025
Суд оштрафовал российское издательство Ad Marginem
Басманный суд Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал российское издательство Ad Marginem по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в РФ... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:23:00+03:00
2025-10-02T13:23:00+03:00
ad marginem
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20250929/shtraf-2045006746.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ad marginem, россия, москва, общество
Ad Marginem, Россия, Москва, Общество
Суд оштрафовал российское издательство Ad Marginem

Суд оштрафовал на 800 тыс руб российское издательство Ad Marginem

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал российское издательство Ad Marginem по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в суде.
"ООО "АД Маргинем Пресс" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - рассказали в суде.
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения издательству грозил штраф в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ*
29 сентября, 03:20
 
Ad MarginemРоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала