СМИ: Галкин* может "потерять права" на свое имя
03:17 02.10.2025 (обновлено: 03:33 02.10.2025)
СМИ: Галкин* может "потерять права" на свое имя
СМИ: Галкин* может "потерять права" на свое имя

RT: Галкин может лишиться товарного знака в форме своего имени

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, об этом сообщает RT.
"Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, может лишиться прав на своё имя", — говорится в материале.
Максима Галкина* сбила машина в Латвии
7 августа, 21:36
7 августа, 21:36
В материале отмечается, что юморист рискует оказаться в ситуации, когда кто-то другой технически зарегистрирует этот товарный знак на себя и тем самым запретит прежнему обладателю использовать его на территории России. Сообщается, что в качестве причины для подачи заявления указана ликвидация ИП, за которым был закреплен знак.
По данным RT, инициатором этого процесса был президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов. По его словам, в существовании этого товарного знака попросту отпала какая-либо необходимость.
Ранее Галкин* успел закрыть по собственному желанию ИП и агентство "МГ Лаб", сославшись на убытки и отсутствие новых проектов. Кроме того, на него также подавался иск от АО "Мосэнергосбыт" о неуплате более полумиллиона рублей за электричество. В сентябре он погасил эту задолженность.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Миллиарды на таможне: что хотят вывезти из России Пугачева с Галкиным*
22 августа, 19:22
22 августа, 19:22
 
