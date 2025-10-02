https://ria.ru/20251002/shoubiznes-2045757805.html
СМИ: Галкин* может "потерять права" на свое имя
об этом сообщает RT. РИА Новости, 02.10.2025
RT: Галкин может лишиться товарного знака в форме своего имени
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*,
об этом сообщает RT
.
"Максим Галкин*, признанный в России
иностранным агентом, может лишиться прав на своё имя", — говорится в материале.
В материале отмечается, что юморист рискует оказаться в ситуации, когда кто-то другой технически зарегистрирует этот товарный знак на себя и тем самым запретит прежнему обладателю использовать его на территории России. Сообщается, что в качестве причины для подачи заявления указана ликвидация ИП, за которым был закреплен знак.
По данным RT, инициатором этого процесса был президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов. По его словам, в существовании этого товарного знака попросту отпала какая-либо необходимость.
Ранее Галкин* успел закрыть по собственному желанию ИП и агентство "МГ Лаб", сославшись на убытки и отсутствие новых проектов. Кроме того, на него также подавался иск от АО "Мосэнергосбыт
" о неуплате более полумиллиона рублей за электричество. В сентябре он погасил эту задолженность.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента