Воробьев проверил работу обновленной школы №8 в Химках

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу модернизированной школы №8, которая в следующем году отметит 70 лет, а также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Учебное заведение носит имя своего первого директора Василия Матвеева – ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя РСФСР.

В соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети" к 1 сентября в школе завершили масштабный капремонт – сделали перепланировку, обустроили кабинеты, библиотеку, столовую, спортивный и актовый залы, заменили инженерные сети и кровлю. При этом был сохранен исторический облик СОШ №8, в том числе – муралы в честь ветерана ВОВ Григория Муходавкина и участника СВО Тимофея Воробейкина.

"Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать то, что пожелали ваши школьники, с которыми мы пообщались – здоровья, терпения и, главное, чтобы вы гордились своими учениками. Мне кажется, лучше и не скажешь. Мы вас очень ценим. Вы знаете, что в Подмосковье мы ежегодно строим много школ – сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50-60 школ. И вот одна из них – СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня – это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой – место, где берегут традиции", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

В СОШ №8 обучается около 800 детей, в том числе 60 первоклассников. В ней созданы математические, а также предпрофессиональные классы – социально-экономического и гуманитарного профилей.

В педагогическом составе школы – 47 учителей. В учреждении есть кадетское движение – так, здесь организовано шесть специализированных классов. Ребята участвуют в марш-бросках, слетах, форумах. В 2024 году ученицы кадетских классов представляли школу на Всероссийской военно-патриотической игре "Девушки в погонах".

Кроме того, в школе присутствуют расписанные художниками стены. Оформление является частью масштабной программы "Моя школа, моя история" мастерской Алексея Шилова. В каждом таком проекте отражены события, связанные с культурным кодом города, важными историческими вехами.