Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 02.10.2025
12:16 02.10.2025 (обновлено: 14:49 02.10.2025)
Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал решить проблему того, что сотни тысяч детей мигрантов не учатся в школе. РИА Новости, 02.10.2025
Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 окт — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал решить проблему того, что сотни тысяч детей мигрантов не учатся в школе.
"Несколько сотен тысяч детей не учатся, детей мигрантов. Это недопустимая ситуация", — сказал он, выступая на круглом столе в Ташкенте.
В СПЧ этой проблеме уделяют огромное внимание, поскольку российская конституция предполагает всеобщее образование для детей, отметил Фадеев.

"Иногда у нас в России тоже машут рукой — да ладно, пусть они как хотят так и живут. Это неправильно. Так нельзя. Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как детей учить русскому языку в России. Это все сложные организационные задачи", — сказал глава СПЧ.
Круглый стол "Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ" проходит сегодня в Ташкенте. Его организаторами выступили Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека совместно с СПЧ и форумом "Петербургский диалог".
ОбществоРоссияТашкентУзбекистанВалерий ФадеевСНГ
 
 
