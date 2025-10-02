Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/shatdaun-2045900877.html
Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства
Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства - РИА Новости, 02.10.2025
Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы допустили шатдаун правительства ради того, чтобы направить федеральные средства на медицинские услуги для... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:07:00+03:00
2025-10-02T16:07:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
огайо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4db889e5ef087f91ff90f9685dc190.jpg
https://ria.ru/20251002/minfin-2045897349.html
https://ria.ru/20251002/pentagon-2045896772.html
https://ria.ru/20251001/zhiteli-2045741237.html
нью-йорк (город)
сша
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_591de1f80153bf1d3080b73d24335c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, огайо
В мире, Нью-Йорк (город), США, Огайо
Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства

Вэнс обвинил демократов в шатдауне ради финансирования медицины для нелегалов

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы допустили шатдаун правительства ради того, чтобы направить федеральные средства на медицинские услуги для нелегальных мигрантов.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Минфин США предупредил о риске удара по ВВП из-за шатдауна
Вчера, 15:53
"Демократы закрыли правительство, чтобы направить деньги на здравоохранение для нелегалов. Всё очень просто", – написал он в четверг в своем посте в соцсети X.
По словам Вэнса, утверждения демократов и ведущих американских СМИ о том, что государственные средства не идут на нужды нелегалов, не соответствуют действительности.
"Это абсурд, ведь деньги взаимозаменяемы", – подчеркнул он.
Вэнс привёл в пример программы медстрахования Medicaid в двух штатах – Нью-Йорке и Огайо.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
Вчера, 15:51
"Нью-Йорк предоставляет Medicaid нелегалам, а Огайо – нет. Когда федеральное правительство перечисляет миллиарды долларов Нью-Йорку, это высвобождает средства в бюджете штата, которые затем можно тратить на нелегалов", – указал он.
Он добавил, что, поскольку медицинские услуги ограничены в объёме, доступ нелегалов к системе здравоохранения повышает цены для всех остальных.
"Жители Нью-Йорка платят больше, а федеральное правительство фактически субсидирует эти высокие цены", – отметил он.
Вэнс обвинил ведущих американских журналистов в поддержке "пропагандистских тезисов демократов".
"Все – от Джорджа Стефанопулоса до Джейка Таппера – повторяют эти мантры, участвуя в информационной войне демократов", – написал он.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Жители Вашингтона рассказали о возможных последствиях "шатдауна"
1 октября, 23:25
 
В миреНью-Йорк (город)СШАОгайо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала