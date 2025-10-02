Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы допустили шатдаун правительства ради того, чтобы направить федеральные средства на медицинские услуги для нелегальных мигрантов.

США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.

"Демократы закрыли правительство, чтобы направить деньги на здравоохранение для нелегалов. Всё очень просто", – написал он в четверг в своем посте в соцсети X.

По словам Вэнса, утверждения демократов и ведущих американских СМИ о том, что государственные средства не идут на нужды нелегалов, не соответствуют действительности.

"Это абсурд, ведь деньги взаимозаменяемы", – подчеркнул он.

Огайо. Вэнс привёл в пример программы медстрахования Medicaid в двух штатах – Нью-Йорке

"Нью-Йорк предоставляет Medicaid нелегалам, а Огайо – нет. Когда федеральное правительство перечисляет миллиарды долларов Нью-Йорку, это высвобождает средства в бюджете штата, которые затем можно тратить на нелегалов", – указал он.

Он добавил, что, поскольку медицинские услуги ограничены в объёме, доступ нелегалов к системе здравоохранения повышает цены для всех остальных.

"Жители Нью-Йорка платят больше, а федеральное правительство фактически субсидирует эти высокие цены", – отметил он.

Вэнс обвинил ведущих американских журналистов в поддержке "пропагандистских тезисов демократов".