Губернатор Севастополя сообщил о стабилизации поставок топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Ситуации с топливом в Севастополе стабилизировалась, что позволило снизить цены на бензин на АЗС у основного поставщика, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С вчера на заправочных станциях "ТЭС", нашего ключевого поставщика, стабилизирована ситуация с обеспечением топливом. По итогам оперативного штаба и переговоров с нефтетрейдером "ТЭС" принято решение о снижении цен на топливо: бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 будет стоить на 4 рубля дешевле. дизельное топливо — на 3 рубля дешевле. Стоимость других видов топлива снизится на 1 рубль" , - написал он в своем Telegram-канале.
После снижения цен стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей.
Развожаев отметил , что при этом введенное ограничение на отпуск топлива в объёме 30 литров в бак или в канистру пока сохранится, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.