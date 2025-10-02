Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя сообщил о стабилизации поставок топлива
17:33 02.10.2025 (обновлено: 18:46 02.10.2025)
Губернатор Севастополя сообщил о стабилизации поставок топлива
Губернатор Севастополя сообщил о стабилизации поставок топлива - РИА Новости, 02.10.2025
Губернатор Севастополя сообщил о стабилизации поставок топлива
Ситуации с топливом в Севастополе стабилизировалась, что позволило снизить цены на бензин на АЗС у основного поставщика, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 02.10.2025
севастополь, топливо, россия, михаил развожаев
Севастополь, Топливо, Россия, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя сообщил о стабилизации поставок топлива

Развожаев сообщил о стабилизации поставок топлива и снижении цен на бензин

Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Ситуации с топливом в Севастополе стабилизировалась, что позволило снизить цены на бензин на АЗС у основного поставщика, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С вчера на заправочных станциях "ТЭС", нашего ключевого поставщика, стабилизирована ситуация с обеспечением топливом. По итогам оперативного штаба и переговоров с нефтетрейдером "ТЭС" принято решение о снижении цен на топливо: бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 будет стоить на 4 рубля дешевле. дизельное топливо — на 3 рубля дешевле. Стоимость других видов топлива снизится на 1 рубль" , - написал он в своем Telegram-канале.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае
Вчера, 09:38
После снижения цен стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей.
Развожаев отметил , что при этом введенное ограничение на отпуск топлива в объёме 30 литров в бак или в канистру пока сохранится, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Губернатор Орловской области рассказал о ситуации с топливом в регионе
Вчера, 14:35
 
СевастопольТопливоРоссияМихаил Развожаев
 
 
