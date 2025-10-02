Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль пропавших в турпоходе в окрестностях поселка Кутурчин двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска видел местный житель, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

"Да, их авто видел местный житель. Но пока подробностей нет, потому что нет связи с группой следователей", - сказал собеседник.

Ранее в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный главе СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Как сообщали в ведомстве, на место пропажи выехали следователи.