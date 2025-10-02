Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска
12:51 02.10.2025 (обновлено: 12:52 02.10.2025)
Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска
Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска
Автомобиль пропавших в турпоходе в окрестностях поселка Кутурчин двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска видел местный житель, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2025
красноярский край
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
красноярский край
красноярск
россия
красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль пропавших в турпоходе в окрестностях поселка Кутурчин двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска видел местный житель, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.
"Да, их авто видел местный житель. Но пока подробностей нет, потому что нет связи с группой следователей", - сказал собеседник.
Ранее в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный главе СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Как сообщали в ведомстве, на место пропажи выехали следователи.
В поисках участвуют 70 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Также привлечен вертолет, уточняли в полицейском главке.
