Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска
Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска - РИА Новости, 02.10.2025
Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска
2 окт 2025
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль пропавших в турпоходе в окрестностях поселка Кутурчин двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска видел местный житель, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.
"Да, их авто видел местный житель. Но пока подробностей нет, потому что нет связи с группой следователей", - сказал собеседник.
Ранее в МВД по Красноярскому краю
сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный главе СК РФ
позже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Как сообщали в ведомстве, на место пропажи выехали следователи.
В поисках участвуют 70 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Также привлечен вертолет, уточняли в полицейском главке.