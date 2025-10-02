Рейтинг@Mail.ru
Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию
00:16 02.10.2025
Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию
Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию

Министры финансов G7 хотят усилить давление на Россию для поддержки Украины

Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министры финансов стран G7 по итогам виртуальной встречи договорились совместно усилить давление на Россию для поддержки Украины, говорится в совместном заявлении.
"Мы, министры финансов стран "Большой семерки", виртуально встретились 1 октября 2025 года и согласились предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию... для поддержки Украины", - говорится в тексте заявления на сайте правительства Канады.
"Мы также серьезно рассматриваем торговые меры и другие ограничения в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России, в том числе в отношении нефтепродуктов, полученных из российской нефти", - говорится в коммюнике.
"Большая семерка" вновь обсудит меры против стран, сотрудничающих с РФ, 15 октября в Вашингтоне, на полях годовой встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, отмечается в заявлении.
"Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем оказывать давление на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти… и на тех, кто способствует обходу санкций", - указано в заявлении.
Отмечается, что министры финансов договорились принять меры с целью значительного сокращения импорта углеводородов из России.
Ранее агентство Блумберг передавало, что G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине. Как отмечает агентство, страны G7 могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
