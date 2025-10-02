Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министры финансов стран G7 по итогам виртуальной встречи договорились совместно усилить давление на Россию для поддержки Украины, говорится в совместном заявлении.

"Мы, министры финансов стран "Большой семерки", виртуально встретились 1 октября 2025 года и согласились предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию ... для поддержки Украины", - говорится в тексте заявления на сайте правительства Канады

"Мы также серьезно рассматриваем торговые меры и другие ограничения в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России, в том числе в отношении нефтепродуктов, полученных из российской нефти", - говорится в коммюнике.

"Большая семерка" вновь обсудит меры против стран, сотрудничающих с РФ, 15 октября в Вашингтоне , на полях годовой встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка , отмечается в заявлении.

"Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем оказывать давление на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти… и на тех, кто способствует обходу санкций", - указано в заявлении.

Отмечается, что министры финансов договорились принять меры с целью значительного сокращения импорта углеводородов из России.

Ранее агентство Блумберг передавало, что G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине. Как отмечает агентство, страны G7 могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний.