Судно, задержанное в ФРГ по подозрению в шпионаже, покинуло Киль

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Грузовое судно "Scanlark", задержанное в Германии по подозрению в якобы разведывательной деятельности с помощью беспилотника, покинуло город Киль, тем не менее в отношении пяти членов экипажа продолжается расследование, сообщает телерадиокомпания NDR.
В начале сентября грузовое судно "Scanlark" подверглось обыску в Кильском канале, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Немецкие правоохранители заподозрили экипаж в сборе разведданных и пуске БПЛА для съемки военного корабля на базе военно-морского флота ФРГ в Киле. Российский телеканал RT сообщал, что судно принадлежит компании из Эстонии, но на его борту находятся российские моряки.
"Это тревожно": в ФРГ испугались замысла Европы против России
29 сентября, 03:16
"После того, как грузовое судно было задержано властями в Киле и находилось в северной гавани Кильского канала, в среду вечером оно покинуло Киль. До этого было заявлено, что судно сможет отплыть только после устранения нескольких технических неисправностей", - говорится в материале NDR.
По данным Marine-Traffic, в четверг, ближе к полудню, грузовое судно находилось к востоку от немецкого острова Фемарн в Балтийском море.
Тем не менее, в отношении пяти членов экипажа судна проводится расследование, сообщает NDR со ссылкой на прокуратуру Фленсбурга. Правоохранители указали на имеющиеся, по их утверждению, "первоначальные подозрения в шпионаже с целью саботажа и съемке, угрожающей безопасности".
Судно "Scanlark" принадлежит судоходной компании Vista Shipping Agency в Таллинне (Эстония). С 2006 года оно зарегистрировано в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины, отмечает NDR.
"Тысяча в день". В ФРГ раскрыли, чего ждать в случае конфликта с Россией
22 сентября, 22:12
Ранее сообщалось, что несколько неопознанных беспилотников были замечены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейном на прошлой неделе, в ночь на пятницу. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Как ранее сообщал журнал Spiegel, местные власти Шлезвиг-Гольштейна хотя и проверяют версию о шпионаже в связи с появлением в небе неизвестных беспилотников, в целом, демонстрируют сдержанную позицию.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
"Уморить Путина". В ФРГ жестко осадили Вадефуля из-за слов о России
20 сентября, 15:56