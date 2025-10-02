ВМС Германии получили от США первый самолет морской разведки, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
16:21 02.10.2025
в мире, германия, сша, сиэтл, boeing p-8a poseidon
В мире, Германия, США, Сиэтл, Boeing P-8A Poseidon
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПатрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВМС Германии получили от США первый из восьми самолет морской разведки Boeing P-8A Poseidon, сообщает издание Defense News со ссылкой на немецких военных.
По данным газеты, Германия решила закупить P-8A Poseidon в 2021 году с целью замены стареющего парка самолетов P-3C Orion.
"Военно-морские силы Германии получили первый из восьми самолетов морской разведки и борьбы с подводными лодками Boeing P-8A Poseidon. Самолеты, переданные на заводе-изготовителе в Сиэтле, штат Вашингтон, призваны укрепить возможности Германии по наблюдению за морской обстановкой по всему миру", - говорится в сообщении.
Как указывает издание со ссылкой на ВМС Германии, Берлин рассматривает возможность покупки еще четырех таких самолетов, в результате чего общее их количество достигнет 12.
Плакат Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ с пленными солдатами Вермахта и призывами мести России за поражение во Второй мировой войне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ: в Германии разразился скандал из-за плакатов ВСУ с пленными немцами
1 октября, 01:22
 
В миреГерманияСШАСиэтлBoeing P-8A Poseidon
 
 
