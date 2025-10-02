https://ria.ru/20251002/samolet-2045904531.html
ВМС Германии получили от США первый самолет морской разведки, пишут СМИ
ВМС Германии получили от США первый самолет морской разведки, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
ВМС Германии получили от США первый самолет морской разведки, пишут СМИ
ВМС Германии получили от США первый из восьми самолет морской разведки Boeing P-8A Poseidon, сообщает издание Defense News со ссылкой на немецких военных. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:21:00+03:00
2025-10-02T16:21:00+03:00
2025-10-02T16:21:00+03:00
в мире
германия
сша
сиэтл
boeing p-8a poseidon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106573/25/1065732520_0:0:2878:1619_1920x0_80_0_0_f196e69253bd938d7da5dfda07063528.jpg
https://ria.ru/20251001/germaniya-2045533236.html
германия
сша
сиэтл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106573/25/1065732520_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1c675c4e1a0a1ba8bafa47d842eafb2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, сиэтл, boeing p-8a poseidon
В мире, Германия, США, Сиэтл, Boeing P-8A Poseidon
ВМС Германии получили от США первый самолет морской разведки, пишут СМИ
Defense News: ФРГ получила от США самолет морской разведки Boeing P-8A Poseidon