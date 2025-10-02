Рейтинг@Mail.ru
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 02.10.2025 (обновлено: 09:13 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/sammit-2045774750.html
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ
Неформальный саммит ЕС в Копенгагене, где обсуждали инциденты с БПЛА, зашел в тупик, пишет Politico. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:56:00+03:00
2025-10-02T09:13:00+03:00
копенгаген
в мире
дмитрий песков
евросоюз
сергей лавров
европа
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20251001/orban-2045578982.html
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
https://ria.ru/20251001/nato-2045494439.html
копенгаген
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
копенгаген, в мире, дмитрий песков, евросоюз, сергей лавров, европа, москва, нато
Копенгаген, В мире, Дмитрий Песков, Евросоюз, Сергей Лавров, Европа, Москва, НАТО

Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Неформальный саммит ЕС в Копенгагене, где обсуждали инциденты с БПЛА, зашел в тупик, пишет Politico.
"Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС
Вчера, 11:05

На мероприятии обсуждали возможный ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.

Газета уточнила, что на саммите было много разговоров. Так, на обсуждение обороны Евросоюза ушло четыре часа, что оказалось в два раза больше запланированного, но существенного было мало, большинство ключевых вопросов остались без ответов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
27 сентября, 08:00
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западные лидеры ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он отмечал, что голословные обвинения в адрес Москвы о причастности к инцидентам с дронами приводят к тому, что новые заявления не принимают во внимание.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
Вчера, 08:00
 
КопенгагенВ миреДмитрий ПесковЕвросоюзСергей ЛавровЕвропаМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала