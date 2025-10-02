Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Неформальный саммит ЕС в Копенгагене, где обсуждали инциденты с БПЛА, зашел в тупик, пишет Politico.
"Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик", — говорится в публикации.
На мероприятии обсуждали возможный ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.
Газета уточнила, что на саммите было много разговоров. Так, на обсуждение обороны Евросоюза ушло четыре часа, что оказалось в два раза больше запланированного, но существенного было мало, большинство ключевых вопросов остались без ответов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западные лидеры ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он отмечал, что голословные обвинения в адрес Москвы о причастности к инцидентам с дронами приводят к тому, что новые заявления не принимают во внимание.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО.