На Сахалине открылся рыбоперерабатывающий комплекс

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт — РИА Новости. Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
"Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области, повышению благополучия ее жителей", — сказал он на церемонии.
По словам Патрушева, этот проект, несомненно, внесет свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России, придаст дополнительный импульс развитию рыбной отрасли страны.
"Уверен, что на территории динамично развивающегося региона будет реализовано еще немало интересных и перспективных проектов. <...> И видно, что те, кто здесь трудится, — настоящие профессионалы", — добавил помощник главы государства.
Мощность нового рыбоперерабатывающего автоматизированного комплекса составляет до 500 тонн продукции в сутки. Планируется производство мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина-иваси, кальмар, сайра) и побочных продуктов, в том числе из отходов производства.
