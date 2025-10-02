На Сахалине открылся рыбоперерабатывающий комплекс

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт — РИА Новости. Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

"Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области , повышению благополучия ее жителей", — сказал он на церемонии.

По словам Патрушева, этот проект, несомненно, внесет свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России , придаст дополнительный импульс развитию рыбной отрасли страны.

"Уверен, что на территории динамично развивающегося региона будет реализовано еще немало интересных и перспективных проектов. <...> И видно, что те, кто здесь трудится, — настоящие профессионалы", — добавил помощник главы государства.