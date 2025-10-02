Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине открылся рыбоперерабатывающий комплекс - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 02.10.2025 (обновлено: 10:44 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/sahalin-2045763139.html
На Сахалине открылся рыбоперерабатывающий комплекс
На Сахалине открылся рыбоперерабатывающий комплекс - РИА Новости, 02.10.2025
На Сахалине открылся рыбоперерабатывающий комплекс
Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T05:16:00+03:00
2025-10-02T10:44:00+03:00
россия
сахалинская область
николай патрушев
сахалин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045785865_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a5b3ebc7060f787d454ab102adcf2473.jpg
https://ria.ru/20250925/limarenko-2044274999.html
https://ria.ru/20240822/patrushev-1967714082.html
россия
сахалинская область
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045785865_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_4abc730b3d616feef7439da13272e442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахалинская область, николай патрушев, сахалин, общество
Россия, Сахалинская область, Николай Патрушев, Сахалин, Общество
На Сахалине открылся рыбоперерабатывающий комплекс

На Сахалине в Озерском открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс

© Фото : Министерство по рыболовству Сахалинской области/ВКонтактеТоржественное открытие нового рыбоперерабатывающего комплекса в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области
Торжественное открытие нового рыбоперерабатывающего комплекса в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Министерство по рыболовству Сахалинской области/ВКонтакте
Торжественное открытие нового рыбоперерабатывающего комплекса в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт — РИА Новости. Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в четверг в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
"Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области, повышению благополучия ее жителей", — сказал он на церемонии.
Автобус - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
25 сентября, 13:18
По словам Патрушева, этот проект, несомненно, внесет свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России, придаст дополнительный импульс развитию рыбной отрасли страны.
"Уверен, что на территории динамично развивающегося региона будет реализовано еще немало интересных и перспективных проектов. <...> И видно, что те, кто здесь трудится, — настоящие профессионалы", — добавил помощник главы государства.
Мощность нового рыбоперерабатывающего автоматизированного комплекса составляет до 500 тонн продукции в сутки. Планируется производство мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина-иваси, кальмар, сайра) и побочных продуктов, в том числе из отходов производства.
Добыча кеты у острова Кунашир Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России
22 августа 2024, 09:47
 
РоссияСахалинская областьНиколай ПатрушевСахалинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала