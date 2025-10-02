https://ria.ru/20251002/rynok-2046048717.html
Выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен, заявил Путин
Выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен, заявил Путин
США являются крупнейшим добытчиком нефти, но выпадение России с этого рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня свыше 100 долларов, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:23:00+03:00
2025-10-02T22:23:00+03:00
2025-10-02T22:23:00+03:00
экономика
россия
сша
саудовская аравия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_4125a1885f7eb0619b70830525b673a3.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046014946.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3b2e9c60a98170214e2a17e77c801d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен, заявил Путин
Путин: выпадение РФ с нефтяного рынка приведет к скачку цен до $100 за баррель