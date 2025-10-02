https://ria.ru/20251002/rumyniya-2045770047.html
СМИ: президент Румынии попал в неловкую ситуацию перед караулом
СМИ: президент Румынии попал в неловкую ситуацию перед караулом
Президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию, растерявшись перед караулом на официальном мероприятии, сообщает RT в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T07:40:00+03:00
румыния
сша
никушор дан
джо байден
