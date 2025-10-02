Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Румынии попал в неловкую ситуацию перед караулом
07:40 02.10.2025 (обновлено: 10:30 02.10.2025)
СМИ: президент Румынии попал в неловкую ситуацию перед караулом
СМИ: президент Румынии попал в неловкую ситуацию перед караулом - РИА Новости, 02.10.2025
СМИ: президент Румынии попал в неловкую ситуацию перед караулом
Президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию, растерявшись перед караулом на официальном мероприятии, сообщает RT в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2025
румыния, сша, никушор дан, джо байден, в мире
Румыния, США, Никушор Дан, Джо Байден, В мире
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию, растерявшись перед караулом на официальном мероприятии, сообщает RT в Telegram-канале.
“Президент Румынии теперь человек-мем. Все потому, что Никушор Дан растерялся перед караулом, топтался на месте и не понимал, в какую сторону ему нужно идти”, —говорится в публикации.
Президент Румынии высказался о войне с Россией
26 сентября, 13:08
Как сообщает издание, пользователи социальных сетей, где распространилось видео с Даном, сравнили его с бывшим президентом США Джо Байденом, над которым неоднократно шутили за похожие казусы на публике.
 
РумынияСШАНикушор ДанДжо БайденВ мире
 
 
