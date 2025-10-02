Румыния не будет сбивать дроны, находящиеся на территории Украины

КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Румыния не будет сбивать дроны в своем приграничном пространстве, если они находятся на территории Украины, заявил министр обороны страны Ионуц Моштяну.

В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".