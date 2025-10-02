Рейтинг@Mail.ru
Румыния не будет сбивать дроны, находящиеся на территории Украины
02.10.2025
Румыния не будет сбивать дроны, находящиеся на территории Украины
Румыния не будет сбивать дроны, находящиеся на территории Украины - РИА Новости, 02.10.2025
Румыния не будет сбивать дроны, находящиеся на территории Украины
Румыния не будет сбивать дроны в своем приграничном пространстве, если они находятся на территории Украины, заявил министр обороны страны Ионуц Моштяну. РИА Новости, 02.10.2025
Румыния не будет сбивать дроны, находящиеся на территории Украины

Флаг Румынии
Флаг Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Румыния не будет сбивать дроны в своем приграничном пространстве, если они находятся на территории Украины, заявил министр обороны страны Ионуц Моштяну.
"В данный момент их невозможно сбить. Союзники решили, что НАТО не должно вмешиваться за пределами границ Альянса и не должно вторгаться в воздушное пространство Украины. Существует тонкая грань между помощью воюющей стране в защите её территории и граждан и моментом, когда кто-то становится воюющей стороной в конфликте", - заявил Моштяну на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли румынская армия сбивать дроны в приграничном пространстве, если они находятся на территории Украины.
Правительство Румынии 13 декабря 2024 года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае 2025 года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения Минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям Минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
