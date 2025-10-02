Рейтинг@Mail.ru
02.10.2025
Рубио обвинил демократов в подрыве позиций США на мировой арене
Приостановка работы федерального правительства в США подрывает позиции Вашингтона на мировой арене и ставит под угрозу национальную безопасность страны, заявил...
Рубио обвинил демократов в подрыве позиций США на мировой арене

Рубио заявил, что шатдаун правительства ставит под угрозу нацбезопасность США

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Приостановка работы федерального правительства в США подрывает позиции Вашингтона на мировой арене и ставит под угрозу национальную безопасность страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в социальной сети Х.
"Демократы в конгрессе предпочли остановить работу правительства. Их партийные действия подрывают позиции Америки на мировой арене и ставят под угрозу нашу национальную безопасность", - написал Рубио.
В США 1 октября начался новый финансовый год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, а также не смог принять временную резолюцию о продолжении федерального финансирования, в результате чего правительство теперь не может работать. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что использует шатдаун для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день
00:39
 
