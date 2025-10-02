https://ria.ru/20251002/rozysk-2045760161.html
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск - РИА Новости, 02.10.2025
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Журналистка "Дождя"** Валерия Ратникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск
Журналистку "Дождя" Ратникову объявили в международный розыск
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Журналистка "Дождя"** Валерия Ратникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ратникова* 25 сентября 2025 года объявлена в международный розыск", — сказал собеседник агентства.
В среду Головинский суд Москвы
заочно арестовал журналистку на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России
.
Ей вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической ненависти). Ратниковой* грозит до десяти лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
** СМИ, выполняющее функции иноагента