Рейтинг@Mail.ru
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 02.10.2025 (обновлено: 09:57 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/rozysk-2045760161.html
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск - РИА Новости, 02.10.2025
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск
Журналистка "Дождя"** Валерия Ратникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T04:00:00+03:00
2025-10-02T09:57:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045784516_0:57:661:430_1920x0_80_0_0_86338e58608c768f1d038ea27dceef75.jpg
https://ria.ru/20250926/rozysk-2044474477.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045784516_0:0:661:497_1920x0_80_0_0_bf3718fc04f7175a885a00b228b51908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск

Журналистку "Дождя" Ратникову объявили в международный розыск

© СоцсетиЖурналистка "Дождя"** Валерия Ратникова*
Журналистка Дождя** Валерия Ратникова* - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Соцсети
Журналистка "Дождя"** Валерия Ратникова*
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Журналистка "Дождя"** Валерия Ратникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ратникова* 25 сентября 2025 года объявлена в международный розыск", — сказал собеседник агентства.
В среду Головинский суд Москвы заочно арестовал журналистку на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
Ей вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической ненависти). Ратниковой* грозит до десяти лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
** СМИ, выполняющее функции иноагента
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Шеф-редактор The Insider* объявлен в розыск в России
26 сентября, 05:28
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала