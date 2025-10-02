Журналистку Ратникову* объявили в международный розыск

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Журналистка "Дождя"** Валерия Ратникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Ратникова* 25 сентября 2025 года объявлена в международный розыск", — сказал собеседник агентства.

Ей вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической ненависти). Ратниковой* грозит до десяти лет лишения свободы.