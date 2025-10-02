Аргентинский аналитик рассказал, что делает Россию основой для равновесия

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Россия необходима миру не только как очень весомая часть равновесия, о чем заявил президент РФ на заседании клуба "Валдай", но и как этический горизонт, рассказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия необходима миру как важнейшая его часть, иначе баланс не выстраивается.

"Думаю, следует подчеркнуть реалистичность слов российского лидера, когда он отмечает, что без России глобальная стабильность невозможна. Это, несомненно, основано на ведущей роли евразийского гиганта, обусловленной не только размерами и богатством его территории, выдающимися человеческими качествами его народа, а также многими другими факторами, такими как технологический уровень развития", - сказал эксперт.

Однако есть более важный аспект, определяющий значение России в современном мире, считает он.

"Россия представляет собой этический и моральный горизонт для всего мира, этику и мораль, которые на Западе подвергаются все большему сомнению, даже подвергаются сомнению понятия добра и зла, лжи и правды", - добавил Ламеса.