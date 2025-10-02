Туск назвал преимущество России в противостоянии с Западом

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Преимуществом России в противостоянии с Западом является ее ментальность, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Это значит, что они готовы к борьбе, они готовы чем-то пожертвовать", - добавил он.
Туск выступает на неформальной встрече лидеров стран Европейского союза в Копенгагене. Его выступление транслирует Польское телевидение.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
