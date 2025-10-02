Туск назвал преимущество России в противостоянии с Западом

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Преимуществом России в противостоянии с Западом является ее ментальность, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Это значит, что они готовы к борьбе, они готовы чем-то пожертвовать", - добавил он.