Чехия не уведомляла Россию о запрете въезда по диппаспортам, сообщили в МИД
2025-10-02T14:06:00+03:00
2025-10-02T14:06:00+03:00
2025-10-02T14:27:00+03:00
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Чехия пока официально не уведомляла Россию о запрете на въезд в страну обладателям дипломатических и служебных паспортов, но в Праге должны понимать, что Москва готова дать ответ на любую недружественную акцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали. Но до настоящего момента никаких официальных уведомлений от чешской стороны не поступало. Деталями этой недружественной акции они не поделились, соответственно, мы не располагаем (ими - ред.)", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
"В Праге
должны понимать, что на любую недружественную акцию российская сторона всегда дает адекватный ответ", - указала Захарова
.
Ранее стало известно, что владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии
, будет запрещён въезд в республику. Эта мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС
.