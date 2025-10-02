Рейтинг@Mail.ru
На границы России надвигается Великое Болото
08:00 02.10.2025
На границы России надвигается Великое Болото
Анекдотический план европейских соседей заболотить границы с Россией и Белоруссией, чтобы через них не прошли русские танки (полтора месяца назад многие решили, РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T08:00:00+03:00
2025-10-02T08:00:00+03:00
аналитика
Александр Носович
Александр Носович
Новости
аналитика
Аналитика

На границы России надвигается Великое Болото

Александр Носович
Анекдотический план европейских соседей заболотить границы с Россией и Белоруссией, чтобы через них не прошли русские танки (полтора месяца назад многие решили, что это шутка), обретает черты реальности. Всю приграничную полосу с Союзным государством от Польши до Финляндии на полном серьезе хотят превратить в непроходимое болото. Ролевые модели: спасавшая на болотах античную цивилизацию от варваров Венеция и Гиблые Болота, которые защищали путь в Мордор.
Варшава и Хельсинки рассчитывают, что восстановленные болота создадут дополнительные препятствия для передвижения военной техники и тем укрепят обороноспособность Польши и Финляндии. Латвия на прошлой неделе уже провозгласила возрождение болот национальным приоритетом: Министерство обороны поставило этот проект в государственный план по милитаризации республики. Литва заявила, что ей не хватает 100 миллионов евро для заболачивания литовско-белорусской и литовско-российской границы.
На этом месте поток бреда переходит в практическую плоскость. Понятно, что темка с болотами нужна местным политикам не для "укрепления обороноспособности". Даже их интеллектуальных способностей достаточно для понимания, что нет смысла заболачивать леса и поля: танки все равно по дорогам едут. Вот выбить деньги из Евросоюза, завернув очередное свое попрошайничество в продаваемую нынче обертку защиты от "русской угрозы", — в этом есть смысл. Поэтому Польша, Финляндия и страны Балтии уже запросили на свой болотный проект софинансирование из структурных фондов ЕС, созданных в свое время для подтягивания в развитии отстающих стран Восточной Европы. Вы спросите: какое же развитие в превращении плодородных земель в болота? Но у брюссельской бюрократии своя, непостижимая нормальному человеку логика. В конце концов, закрытие Игналинской АЭС в Литве также оплачивалось из структурных фондов ЕС. Это тоже считалось инфраструктурным проектом, нацеленным на развитие и направленным на преодоление отставания Литвы. Если ликвидация атомной энергетики в Европе — это прогресс, тогда и болота — будущее человечества.
Кстати, об Игналинской АЭС, построенной Литве Советским Союзом и закрытой союзом Европейским. В происходящем, безусловно, есть историческая логика и справедливость. Мелиорацию земель в Прибалтике осуществлял СССР. Причем пригодными для сельского хозяйства прибалтийские земли он делал по принципу позитивной дискриминации: если в Латвии было осушено 80 процентов сельхозугодий, то в соседней Псковской области РСФСР — три. Деньги на мелиорацию в обоих случаях шли из Москвы.
С точки зрения официальной прибалтийской идеологии осушенные в хозяйственных целях земли — "наследие оккупации". Они имеют полное право от них избавиться и вернуть исконно независимые болота. Так же как избавились ранее от фабрик, заводов, конструкторских бюро, НИИ и атомной станции. Тогда уж и от дорог заодно надо избавиться. Их тоже строил Советский Союз, а теперь по проложенному "оккупантами" асфальту могут проехать русские танки.
Для России процессы на ее западных границах — повод задуматься не об отношениях с соседями, а об отношении к Европе. Дело не в том, что поляки и прибалты подают в ЕС бредовые финансовые заявки вроде заболачивания почв как инфраструктурного проекта. Дело в том, что они подбирают для евробюрократии нужные слова, на основании которых эти заявки получают софинансирование. То, что во всем мире называется деградацией и упадком, в современной Европе именуется развитием и прогрессом. И такие "развитие и прогресс" там сейчас наблюдаются повсеместно. Атомную энергетику ликвидировали не только в Литве, но и в Германии. Промышленные гиганты останавливаются по всей Западной Европе так же, как 35 лет назад они останавливались в Восточной. "Русская угроза" — как жупел, которым можно бесконечно отвлекать внимание населения от внутренних проблем, — теперь универсальный прием не только в Прибалтике, но и в Скандинавии и Франции.
России нужно привыкать к мысли, что к западу от границы она будет иметь дело со все более увядающим, дряхлеющим и притом впадающим в боевой маразм регионом. От которого небесполезно будет иметь ограждение, засечную полосу — тем более что сами соседи ее ту любезно строят. Хотя бы даже и из болот.
