Правительство продлило ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров
2025-10-02T22:51:00+03:00
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Временные ограничения на ввоз и вывоз из России отдельных видов товаров, сырья и оборудования продлены на два года – до конца 2027 года, следует из постановления правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В частности ограничения распространяются на вывоз технологического и медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, летательных аппаратов, радиолокационных приборов, огнестрельного оружия, аккумуляторов, станков для обработки металла.
Кроме того, документом до конца 2027 года продлевается возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Постановлением до конца 2027 года также продлено действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, а также на минеральную воду, пиво, растворимый и жареный кофе, на автомобильные свечи зажигания и ряд других товаров.