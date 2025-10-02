https://ria.ru/20251002/rossija-2046037332.html
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин
Правительство РФ будет предлагать индийским друзьям практические шаги по росту торговли, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:51:00+03:00
2025-10-02T21:51:00+03:00
2025-10-02T21:51:00+03:00
россия
индия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_0:102:3248:1930_1920x0_80_0_0_70a70bda707574c720c762d6bbe08e87.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2046036827.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_d32e57fdd3d6ff48726ca22a06c4a8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", экономика
Россия, Индия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Экономика
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин
Путин: правительство РФ предложит Индии меры для увеличения объемов торговли