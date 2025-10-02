Рейтинг@Mail.ru
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
21:51 02.10.2025
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин
Правительство РФ будет предлагать индийским друзьям практические шаги по росту торговли, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании... РИА Новости, 02.10.2025
россия
индия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
экономика
россия
индия
россия, индия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", экономика
Россия, Индия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Экономика
Россия предложит Индии меры для увеличения объемов торговли, заявил Путин

Путин: правительство РФ предложит Индии меры для увеличения объемов торговли

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ будет предлагать индийским друзьям практические шаги по росту торговли, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Правительство России работает над этим и будет предлагать индийским нашим друзьям соответствующие шаги", - сказал он, говоря о работе над развитием торговых отношений России и Индии.
