Россия жертвует темпами роста экономики ради стабильности, заявил Путин
Россия была вынуждена пожертвовать рекордными темпами роста экономики ради макроэкономической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:11:00+03:00
экономика
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
великий новгород
валдай
Новости
ru-RU
экономика, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Экономика, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
