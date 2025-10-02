Рейтинг@Mail.ru
21:11 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/rossija-2046022510.html
Россия жертвует темпами роста экономики ради стабильности, заявил Путин
Россия была вынуждена пожертвовать рекордными темпами роста экономики ради макроэкономической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
экономика
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия была вынуждена пожертвовать рекордными темпами роста экономики ради макроэкономической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пожертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей, которые чрезвычайно важны для здоровья самой экономики в целом", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал, какой должна стать российская экономика
