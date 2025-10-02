Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов - РИА Новости, 02.10.2025
20:44 02.10.2025
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов
Россия за первое полугодие 2025 года продала в США уран на 800 миллионов долларов, по итогам года показатель превысит миллиард долларов, заявил президент России РИА Новости, 02.10.2025
россия, сша, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, США, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов

Путин: Россия за первое полугодие 2025 года продала в США уран на $800 млн

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия за первое полугодие 2025 года продала в США уран на 800 миллионов долларов, по итогам года показатель превысит миллиард долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"За первое полугодие текущего года мы продали в США урана более, чем на 800 миллионов долларов, и, думаю, по результатам этого года, 2025, это будет свыше миллиарда долларов", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
РоссияСШАВеликий НовгородВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
