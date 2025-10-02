https://ria.ru/20251002/rossija-2046012100.html
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов - РИА Новости, 02.10.2025
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов
Россия за первое полугодие 2025 года продала в США уран на 800 миллионов долларов, по итогам года показатель превысит миллиард долларов, заявил президент России РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:44:00+03:00
2025-10-02T20:44:00+03:00
2025-10-02T20:44:00+03:00
россия
сша
великий новгород
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20250925/ssha-2044327834.html
россия
сша
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, США, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов
Путин: Россия за первое полугодие 2025 года продала в США уран на $800 млн