Путин рассказал о мероприятиях по защите ЗАЭС - РИА Новости, 02.10.2025
20:43 02.10.2025
Путин рассказал о мероприятиях по защите ЗАЭС
Россия проводит мероприятия по защите Запорожской АЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, запорожская аэс, международный дискуссионный клуб "валдай", политика
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия проводит мероприятия по защите Запорожской АЭС, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы стараемся там... и проводим мероприятия, связанные с защитой, физической защитой самой станции и отработанного топлива", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
