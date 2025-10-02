https://ria.ru/20251002/rossija-2046007223.html
Россия готова продолжать поставки урана в США, заявил Путин
Россия готова продолжать стабильные и надежные поставки урана в США, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:32:00+03:00
экономика
россия
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
