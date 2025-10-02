Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил важность поиска общего языка с остальными странами - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/rossija-2045979568.html
Путин оценил важность поиска общего языка с остальными странами
Путин оценил важность поиска общего языка с остальными странами - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил важность поиска общего языка с остальными странами
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости Общий язык с остальными странами найти легче, если поступиться амбициями, это показывает пример США, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:26:00+03:00
2025-10-02T19:26:00+03:00
россия
сочи
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/32/1559413279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad37156bc5ec8858bcdb9fc13a38a9f6.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045954074.html
россия
сочи
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/32/1559413279_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_4edaf5d02f4d7667eabed93d4ef83c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Сочи, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин оценил важность поиска общего языка с остальными странами

Путин: общий язык с остальными странами найти легче, если поступиться амбициями

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости Общий язык с остальными странами найти легче, если поступиться амбициями, это показывает пример США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если все руководствуются этим, занимаясь собой и не размениваясь на ненужные амбиции, обнаруживается, что и общий язык с остальными найти легче. В качестве примера можно привести и сегодняшний опыт взаимодействия России с Соединенными Штатами", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин: Против лома нет приема, окромя другого лома - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Против лома нет приема, заявил Путин
Вчера, 18:41
 
РоссияСочиСШАВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала