19:06 02.10.2025 (обновлено: 19:09 02.10.2025)
Путин: если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует
Путин: если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин: если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует
Путин: если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят "вольному - волю", пусть пробуют", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Против лома нет приема, заявил Путин
Россия Великий Новгород Валдай Владимир Путин Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
