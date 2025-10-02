https://ria.ru/20251002/rossija-2045962218.html
Россия не собирается нападать на НАТО, заявил Путин
Невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить людей Европы, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 02.10.2025
