https://ria.ru/20251002/rossija-2045950563.html
Россия не оставит без реакции присвоение активов, заявил Песков
Россия не оставит без реакции присвоение активов, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Россия не оставит без реакции присвоение активов, заявил Песков
Европа понимает, что Россия не оставит без реакции присвоение российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:34:00+03:00
в мире
россия
европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
Россия не оставит без реакции присвоение активов, заявил Песков
Песков: Европа понимает, что Россия не оставит без реакции присвоение активов