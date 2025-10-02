https://ria.ru/20251002/rossija-2045913894.html
Российское посольство в Марокко рассказало о ситуации в стране
Российское посольство в Марокко рассказало о ситуации в стране
Выступлений у российского посольства на фоне протестов в Марокко не было, ситуация в столице страны относительно спокойная, сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 02.10.2025
Российское посольство в Марокко рассказало о ситуации в стране
У посольства РФ в Марокко не было выступлений на фоне протестов