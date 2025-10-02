Рейтинг@Mail.ru
Православных в США вдохновляет, что Россия выступает против абортов
06:34 02.10.2025
Православных в США вдохновляет, что Россия выступает против абортов
Дарья Буймова
россия, сша, екатеринбург, николай i, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, религия
Православных в США вдохновляет, что Россия выступает против абортов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Православных в США вдохновляет, что Россия, как сильная христианская страна, выступает против абортов, что в России совершаются массовые крестные ходы, рассказал журналистам американский общественный деятель, популярный блогер православного вероисповедания Конрад Франц.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
"Нам всем очень приятно осознавать, что Россия оставила позади коммунистическое прошлое и принимает православное будущее. Американцы приходят в восторг, наблюдая за массовыми шествиями в Екатеринбурге в честь царственных страстотерпцев (Николая II и его семьи - ред.) и за недавним общемосковским крестным ходом. Когда они видят, что Россия, как сильная христианская страна, выступает против абортов, - это действительно вдохновляет людей. И я вижу это, приезжая сюда, я рассказываю об этом в своем шоу, когда возвращаюсь в Америку. Такой контент становится очень популярным в Америке", - сказал Франц.
Он также отметил, что православные в США почитают русских миссионеров, стоявших у истоков православия в Америке - святителя Тихона (Беллавина) - патриарха Московского и всея России, Германа Валаамского, Иннокентия Иркутского и других.
Патриарх Кирилл 7 сентября возглавил общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Он отметил, что в молитвенном шествии приняли участие 400 тысяч человек. Это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Так называемые "Царские дни" в Екатеринбурге – ежегодное памятное мероприятие, посвященное императору Николаю II и его семье, которые были убиты большевиками 17 июля 1918 года и прославлены Русской церковью в лике святых страстотерпцев. Кульминация Царских дней – многотысячный ночной крестный ход от Храма-памятника на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где расстреляли бывшего императора и его семью, до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, построенного на месте, где были уничтожены их останки.
В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.
