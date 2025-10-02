Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 тыс человек оценили работу медцентра в Подмосковье при помощи бота
11:31 02.10.2025
Почти 30 тыс человек оценили работу медцентра в Подмосковье при помощи бота
Почти 30 тыс человек оценили работу медцентра в Подмосковье при помощи бота

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек поучаствовали в опросе о работе Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, который провела робот Светлана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, она связывается с родителями маленьких пациентов, которые проходили лечение в медорганизации, и просит оценить работу центра по 10-балльной шкале, где 0 баллов – "абсолютно плохо", а 9 – "отлично".
"Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля – флагман детского здравоохранения Подмосковья. И нам важно знать, как оценивают работу центра жители региона для его дальнейшего развития и, при необходимости, внедрения изменений. На данный момент робот Светлана провела опрос уже почти 30 тысяч человек. По результатам опроса средняя оценка составляет 8,5", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Также робот Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести прием к специалисту. Кроме того, она выполняет исходящий обзвон – напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.
