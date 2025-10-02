https://ria.ru/20251002/roddom-2045910229.html
Двое мальчиков родились в роддоме Химок в первый день после ремонта
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Двое мальчиков появились на свет в родильном доме "Химкинской клинической больницы" в первый день открытия после ремонта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Обновленный роддом заработал в городском округе 1 октября.
"Это долгожданное событие для нашего городского округа! Благодарим губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку. Поздравляем коллектив Химкинской клинической больницы — главного врача Владислава Мирзонова, заведующего роддомом Согомона Казарьяна, врачей, акушерок, анестезиологов и других специалистов. Пусть в обновленном роддоме всегда царят счастье и любовь!" — сказала глава города Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
В здании обустроили индивидуальные палаты для совместного пребывания мамы и ребенка, три раздельных приемных отделения — для беременных, рожениц и гинекологических пациенток. В роддоме появилось отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также изолированный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями.
Главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что в рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров роддом почти полностью перестроен и соответствует требованиям времени.
"Мы сохранили коечный фонд, но при этом существенно изменили условия пребывания. Также у нас есть палата семейных родов, где есть возможность находиться с мужем. Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были "золотые руки" наших сотрудников", - отметил Мирзонов.
Химкинский роддом — одно из старейших учреждений здравоохранения округа. За пол века работы, в его станах на свет появилось более 100 тысяч детей. Обновленная инфраструктура учреждения существенно повысит качество медицинской помощи для женщин и новорожденных.