Двое мальчиков родились в роддоме Химок в первый день после ремонта

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Двое мальчиков появились на свет в родильном доме "Химкинской клинической больницы" в первый день открытия после ремонта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Обновленный роддом заработал в городском округе 1 октября.

"Это долгожданное событие для нашего городского округа! Благодарим губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку. Поздравляем коллектив Химкинской клинической больницы — главного врача Владислава Мирзонова, заведующего роддомом Согомона Казарьяна, врачей, акушерок, анестезиологов и других специалистов. Пусть в обновленном роддоме всегда царят счастье и любовь!" — сказала глава города Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба.

В здании обустроили индивидуальные палаты для совместного пребывания мамы и ребенка, три раздельных приемных отделения — для беременных, рожениц и гинекологических пациенток. В роддоме появилось отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также изолированный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями.

Главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что в рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров роддом почти полностью перестроен и соответствует требованиям времени.

"Мы сохранили коечный фонд, но при этом существенно изменили условия пребывания. Также у нас есть палата семейных родов, где есть возможность находиться с мужем. Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были "золотые руки" наших сотрудников", - отметил Мирзонов.