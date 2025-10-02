https://ria.ru/20251002/rezervy-2045900033.html
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Российские международные резервы достигли нового рекорда - РИА Новости, 02.10.2025
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Международные резервы России достигли нового рекорда в 713,3 миллиарда долларов, следует из сообщения ЦБ. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:03:00+03:00
2025-10-02T16:03:00+03:00
2025-10-02T18:32:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735383_0:114:3440:2048_1920x0_80_0_0_5eb2dd10b2603dd519a5dcd5b8f87627.jpg
https://ria.ru/20250919/rezervy-2043013167.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f648af4c84cc3045d13b1062773f6667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Хорошие новости
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Международные резервы России достигли рекорда в 713,3 млрд долларов
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Международные резервы России достигли нового рекорда в 713,3 миллиарда долларов, следует из сообщения ЦБ
.
"Резервы по состоянию на конец дня 26 сентября составили 713,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов, или на 0,1 процента, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в релизе.
Предыдущий максимум был достигнут 19 сентября, тогда значение составляло 712,6 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.