Российские международные резервы достигли нового рекорда
Хорошие новости
 
16:03 02.10.2025 (обновлено: 18:32 02.10.2025)
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Международные резервы России достигли нового рекорда в 713,3 миллиарда долларов, следует из сообщения ЦБ. РИА Новости, 02.10.2025
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Хорошие новости
Российские международные резервы достигли нового рекорда

Международные резервы России достигли рекорда в 713,3 млрд долларов

Маркировка золотого слитка высшей пробы
Маркировка золотого слитка высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Маркировка золотого слитка высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международные резервы России достигли нового рекорда в 713,3 миллиарда долларов, следует из сообщения ЦБ.
"Резервы по состоянию на конец дня 26 сентября составили 713,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов, или на 0,1 процента, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в релизе.
Предыдущий максимум был достигнут 19 сентября, тогда значение составляло 712,6 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.
Запасы золота в международных резервах России сократились до минимума
19 сентября, 16:30
 
