https://ria.ru/20251002/revolyutsiya-2046022356.html
Путин напомнил о цветной революции на Украине
Путин напомнил о цветной революции на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Путин напомнил о цветной революции на Украине
Все знают, к чему привела цветная революция на Украине, напомнил президент России Владимир Путин, комментируя протесты в Сербии. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:11:00+03:00
2025-10-02T21:11:00+03:00
2025-10-02T21:11:00+03:00
в мире
украина
сербия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20250902/uslovno-2039161181.html
украина
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сербия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Украина, Сербия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин напомнил о цветной революции на Украине
Путин: все знают, к чему привела цветная революция на Украине