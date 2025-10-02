Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев
21:44 02.10.2025 (обновлено: 22:20 02.10.2025)
Путин рассказал, когда Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев
Путин рассказал, когда Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, когда Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев
Решение о безвизовом режиме для китайских туристов в России объявят уже в ближайшее время, заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного... РИА Новости, 02.10.2025
россия, пекин, китай, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Пекин, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Путин рассказал, когда Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев

Путин: о безвизовом режиме с Китаем объявят в ближайшее время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Решение о безвизовом режиме для китайских туристов в России объявят уже в ближайшее время, заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"Что касается наших ответных шагов, я уже в Пекине об этом сказал: мы все сделаем зеркально", — сказал Путин.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Китае рассказали, по какому паспорту россияне смогут въехать без визы
14 сентября, 03:42
Президент добавил, что уже беседовал об этом с главой МИД Сергеем Лавровым и тот сообщил, что это решение уже принято.
«

"Вот эта бюрократия, конечно, работает соответствующим образом во всех странах. Но если пока еще не сделано, то, безусловно, это сделаем", — заверил российский лидер.

Глава государства добавил, что отмена Пекином виз для россиян стала приятной неожиданностью. По его словам, последствия введения такого режима будут самыми положительными.
Китай с 15 сентября ввел на год пробный безвизовый режим для россиян. При поездке в деловых и туристических целях, чтобы навестить родственников и друзей или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москва не против восстановления отношений с Хельсинки, заявил Путин
Вчера, 21:39
 
РоссияПекинКитайВладимир ПутинСергей ЛавровВ мире
 
 
