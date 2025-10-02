Путин рассказал, когда Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Решение о безвизовом режиме для китайских туристов в России объявят уже в ближайшее время, заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
В Китае рассказали, по какому паспорту россияне смогут въехать без визы
14 сентября, 03:42
Президент добавил, что уже беседовал об этом с главой МИД Сергеем Лавровым и тот сообщил, что это решение уже принято.
«
"Вот эта бюрократия, конечно, работает соответствующим образом во всех странах. Но если пока еще не сделано, то, безусловно, это сделаем", — заверил российский лидер.
Глава государства добавил, что отмена Пекином виз для россиян стала приятной неожиданностью. По его словам, последствия введения такого режима будут самыми положительными.
Китай с 15 сентября ввел на год пробный безвизовый режим для россиян. При поездке в деловых и туристических целях, чтобы навестить родственников и друзей или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней.