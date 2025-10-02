https://ria.ru/20251002/rech-2045972386.html
Путин пошутил, что мог утомить участников "Валдая" своей речью
Путин пошутил, что мог утомить участников "Валдая" своей речью
Президент России Владимир Путин пошутил, что мог утомить участников "Валдай" своей речью и извинился за это. РИА Новости, 02.10.2025
Путин пошутил, что мог утомить участников "Валдая" своей речью
