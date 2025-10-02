США и НАТО задействованы для передачи разведданных Украине, заявил Песков

https://ria.ru/20251002/razveddannye-2045809161.html
Инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Песков назвал очевидным обмен разведданными США и НАТО