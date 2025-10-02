Рейтинг@Mail.ru
США и НАТО задействованы для передачи разведданных Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
11:44 02.10.2025 (обновлено: 11:53 02.10.2025)
США и НАТО задействованы для передачи разведданных Украине, заявил Песков
США и НАТО задействованы для передачи разведданных Украине, заявил Песков

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что обмен разведданными идет, не обмен, а поставка, и задействованы все инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи разведданных украинской стороне, это очевидно", - сказал Песков журналистам.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
США постоянно передают Украине разведданные, заявил Песков
