США постоянно передают Украине разведданные, заявил Песков
11:39 02.10.2025 (обновлено: 11:52 02.10.2025)
США постоянно передают Украине разведданные, заявил Песков
США передают Украине разведывательные данные в постоянном режиме, в режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
сша
украина
дмитрий песков
россия
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США передают Украине разведывательные данные в постоянном режиме, в режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация", - сказал Песков журналистам.
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
 
 
