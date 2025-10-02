https://ria.ru/20251002/razveddannye-2045807672.html
США постоянно передают Украине разведданные, заявил Песков
США постоянно передают Украине разведданные, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
США постоянно передают Украине разведданные, заявил Песков
США передают Украине разведывательные данные в постоянном режиме, в режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
