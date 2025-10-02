С ансамбля Кадышевой просят взыскать 80 тысяч рублей

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российское авторское общество просит арбитражный суд Москвы взыскать 80 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 23 сентября. В нем заявлено требование "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям". Подробности пока не приводятся.

Суд принял исковое заявление РАО к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение будет вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.

Дискография Кадышевой включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).