23:02 02.10.2025
С ансамбля Кадышевой просят взыскать 80 тысяч рублей
С ансамбля Кадышевой просят взыскать 80 тысяч рублей
надежда кадышева, происшествия
Культура, Надежда Кадышева, Происшествия
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российское авторское общество просит арбитражный суд Москвы взыскать 80 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 23 сентября. В нем заявлено требование "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям". Подробности пока не приводятся.
Суд принял исковое заявление РАО к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение будет вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.
Дискография Кадышевой включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" Кадышевой принадлежит 30%, остальная доля - у гендиректора Григория Костюка.
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
27 августа, 08:21
 
Культура
 
 
Заголовок открываемого материала