Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/rakety-2045906395.html
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM - РИА Новости, 02.10.2025
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM
Польша закупает американские ракеты AMRAAM для истребителей F-35, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:27:00+03:00
2025-10-02T16:27:00+03:00
в мире
польша
сша
варшава
владислав косиняк-камыш
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/83/1526158321_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d8810cb3d9b926d6568c980893d02e25.jpg
https://ria.ru/20250930/nato-2045314516.html
польша
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/83/1526158321_251:0:2000:1312_1920x0_80_0_0_4c7738212be5ef35a5e4fca0aaff6e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, варшава, владислав косиняк-камыш , f-35
В мире, Польша, США, Варшава, Владислав Косиняк-Камыш , F-35
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM

МО Польши: страна закупит американские ракеты AMRAAM для истребителей F-35

CC0 / Robert Sullivan / Exercise Combat ArcherЗапуск ракеты AIM-120 AMRAAM
Запуск ракеты AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
CC0 / Robert Sullivan / Exercise Combat Archer
Запуск ракеты AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. Польша закупает американские ракеты AMRAAM для истребителей F-35, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"У меня есть очень важная информация. Мы сегодня подтвердили закупку Польшей современнейших ракет AMRAAM в версии D - ракет "воздух - воздух" радиолокационного управления для самолетов F-35", - сказал Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что Варшава приобретает "эти самолеты и современнейшие ракеты к ним". По данным главы польского МО, Польша является единственным государством, которым США продают такие ракеты.
При этом Косиняк-Камыш не уточнил количества закупаемых ракет и стоимости контракта, но проинформировал, что закупка будет осуществляться из Фонда поддержки вооруженных сил.
Недавно Польша закупила в США 32 истребителя F-35. Они еще не поступили на вооружение Войска польского.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ
30 сентября, 10:54
 
В миреПольшаСШАВаршаваВладислав Косиняк-КамышF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала