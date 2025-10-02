https://ria.ru/20251002/rakety-2045906395.html
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM
Польша закупает американские ракеты AMRAAM для истребителей F-35, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 02.10.2025
Минобороны Польши заявило о закупках американских ракет AMRAAM
МО Польши: страна закупит американские ракеты AMRAAM для истребителей F-35