Путин рассказал, что поможет решить проблемы безопасности

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Только кропотливая общая работа стран сможет решить проблемы безопасности XXI века, заявил президент России Владимир Путин.
"Международная безопасность теперь явление настолько многогранное и неделимое, что никакое геополитическое ценностное размежевание не способно расщепить его. Только кропотливая, всесторонняя работа с вовлечением разных партнеров и опорой на творческие подходы может решать сложное уравнение безопасности 21-го века", - заявил Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Путин заявил о новой волне деколонизации в мире
Вчера, 19:15