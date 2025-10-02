Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 11 беспилотников над Черным морем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 02.10.2025 (обновлено: 21:57 02.10.2025)
ПВО сбила 11 беспилотников над Черным морем
ПВО сбила 11 беспилотников над Черным морем - РИА Новости, 02.10.2025
ПВО сбила 11 беспилотников над Черным морем
Средства противовоздушной обороны сбили вечером в четверг 11 украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 11 беспилотников над Черным морем

Минобороны: ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Черным морем

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили вечером в четверг 11 украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны.
"Второго октября текущего года в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
