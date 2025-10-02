https://ria.ru/20251002/pvo-2045769356.html
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов - РИА Новости, 02.10.2025
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T07:24:00+03:00
2025-10-02T07:24:00+03:00
2025-10-02T09:26:00+03:00
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
воронежская область
республика крым
россия
воронежская область
республика крым
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над Россией