Российские силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 02.10.2025 (обновлено: 09:26 02.10.2025)
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 38 из них сбиты над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
