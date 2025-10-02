https://ria.ru/20251002/pvo-2045765313.html
Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости, 02.10.2025
чертковский район
ростовская область
