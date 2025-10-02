Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА в Ростовской области

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.